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ABD üst düzey Taliban militanını öldürdü

Afganistan'da ABD'nin Afgan güçleriyle düzenlediği operasyonda bir militan öldürüldü.

İHA | 02.12.2018 - 17:58..
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Afganistan’ın Helmend vilayetinde Afgan güçleri ve ABD kuvvetleri Taliban’a yönelik ortak operasyon düzenledi. Taliban üst düzey askeri sorumlusu Mullah Mohammad Rahim Mannan ve 4 Taliban militanının Nawzad ilçesinde ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

ABD üst düzey Taliban militanını öldürdü

Taliban yaptığı açıklamada, Mullah Mohammad Rahim Mannan’ın öldüğünü doğruladı. Üst düzey bir Afgan yönetici ise yaptığı açıklamada, "Mannan, güneydeki en kıdemli Taliban komutanıydı ve ölümünün güvenlik üzerinde geniş bir etkisi olacak” ifadelerini kullandı.

29 TALİBAN AYRI BÖLGEDE ÖLDÜRÜLDÜ

Sangin ilçesinde Taliban’ın militanları eğittiği merkeze düzenlenen ayrı bir hava saldırısında ise 29 Taliban militanının öldürüldüğü açıklandı.

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