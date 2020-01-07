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ABD uyruklu 1 DEAŞ'lı terörist ülkesine iade edildi

İçişleri Bakanlığı, ABD uyruklu bir teröristin daha sınır dışı edildiğini açıkladı.

İHA | 07.01.2020 - 15:16..
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Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra başlayan ve çok sayıda yabancı uyruklu teröristin ülkelerine iade edildiği sınır dışı süreci devam ediyor.

1 ABD'Lİ TERÖRİST ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Son olarak bugün İçişleri Bakanlığı tarafından,  ABD uyruklu bir teröristin daha ülkesine gönderildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün ABD uyruklu 1 terörist, ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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