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ABD ve Avrupa'da Instagram'a erişim sorunu

ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki Instagram kullanıcılarının, uygulamaya erişim konusunda sorun yaşadığı bildirildi.

AA | 09.09.2019 - 23:42..
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Bağımsız gözlemci DownDetector'un aktardığına göre, ABD ve Avrupa ülkelerinde Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Bazı kullanıcılar, hesaplarına erişemediklerini söylerken yaşanan erişim sıkıntısının sebebi henüz bilinmiyor.

Hayal kırıklığına uğrayan kullanıcılar, Twitter üzerinden şikayetlerini dile getirdi.

ABD ve Avrupa'da Instagram'a erişim sorunu

SON AYLARDA SIKÇA SORUN YAŞANIYOR

Instagram'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Facebook'un sahip olduğu ücretsiz fotoğraf paylaşım uygulamasına son aylarda sık sık erişim sorunları yaşandığı bildiriliyordu.

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