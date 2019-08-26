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ABD ve Çin'den ticaret sinyalleri

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret görüşmelerine yeniden başlayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 11:17..
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin tarafından dün gece bir pazarlık teklifi geldiğini ifade etti.

Fransa'daki G-7 zirvesinde yaptığı açıklamada, Çin'den gelen talep doğrultusunda ticaret savaşlarını bitirmek için pazarlık masasına yeniden oturacaklarının sinyalini verdi.

TÜRK LİRASI 5 DAKİKADA YÜZDE 10 DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren ABD ve Çin arasındaki ithal ürünlerin vergi artırma yarışları sebebiyle, Türk lirası ABD doları karşısında hızla değer kaybetmeye başlamıştı. Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,39 seviyesini aştı.

TEKLİF ÇİN’DEN GELDİ

Trump, Çin'den gelen olumlu sinyaller için, “Bu pazarlıklar dünya için pozitif gelişmelere işaret ediyor” açıklamasında bulundu. Trump, Çin konusunda daha detaylı olarak bir açıklama yapacaklarını ifade ederken Reuters'ın aktardığı toplantı notlarına göre, “Çin ile bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.ABD ve Çin'den ticaret sinyalleri

"ÇİN İLE YAKINDA CİDDİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜŞMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Trump, Çin'in vergileri yükselterek ABD'deki tedarik zincirini kaybetmek istemediğini vurgulayarak, “Çin ile çok yakında ciddi bir şekilde görüşmeye başlayacağız” dedi. ABD Başkanı aynı zamanda Japonya'nın da ABD ile yakında bir ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu.

ABD ve Çin'den ticaret sinyalleri

 

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