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ABD ve İngiltere, insansız casus denizaltı robotlar üretecek

ABD ve İngiltere, aylarca denizde kalabilecek insansız robot denizaltı üretmek için kolları sıvadı.

Özel Haber | 22.04.2019 - 11:24..
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ABD ve İngiltere, aylarca denizde kalabilen insansız robot casus denizaltı araçları üretmek için çalışıyor. Yeni gelen bir rapora göre her iki devlet de robot denizaltılar üretmek için çalışmalarına hız kazandırdı.

Gelecekteki su altı veri toplama ve gözetim görevlerinin, insanlar için herhangi bir risk oluşmadan yapılabilmesi için insansız araçlara yönelen iki devlet, insansız denizaltılar üreterek riski en aza indirecek.

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274 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPILDI

Boeing şirketi, kısa bir süre önce robot denizaltılar üretmek için ABD Deniz Kuvvetleri ile 46.7 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı. Daha önce de bu robot denizaltılardan inşa etmek için 3 anlaşma daha yapan şirket, toplamda 274.4 milyon dolarlık dev bir anlaşma için çalışmalara başladı.

Boeing daha önce 51 metre uzunluğunda bir prototip insansız denizaltını test etmişti. Yeni geliştirilecek insansız denizaltı araçlarının büyüklüğü açıklanmasa da şirket 2022 yılına kadar araçları geliştirerek deniz kuvvetlerine teslim edecek.

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İNGİLTERE DE ROBOT DENİZALTILARLA İLGİLENİYOR

İnsansız denizaltı robotlarla ilgilenen bir diğer ülke de İngiltere. Denizin altından veri toplayabilecek, düşman gemilerini tespit ederek yer taraması yapabilecek insansız denizaltı robot üretiminde kolları sıvayan İngiltere, en kısa sürede bu denizaltılara sahip olmak istiyor.

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