ABD ve İran’ın Orta Doğu’da sahip olduğu askeri güç

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD kuvvetleri tarafından Irak’ta vurularak öldürülmesinin ardından Orta Doğu büyük bir kırılmanın eşiğine geldi.

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran İranlı komutanın ölümünün ardından özellikle İran kanadından yüksek sesle intikam yeminleri edilmeye başlandı.

KARŞILIKLI TEHDİTLER

İran’ın saldırıya misilleme yapılacağına dair açıklamalarının ardından Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdidinde bulundu.

Trump’ın tehdidinin sonrasında ise son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran'ı tehdit etmeyin" açıklamasında bulundu.

İki ülke arasından gitgide tırmanan gerilim, olası bir ABD-İran savaşını da gündeme getirdi. Pentagon 4 Ocak'ta bölgeye ek 3 bin 500 asker göndereceğini duyurdu.

Olası bir savaş durumunda iki ülkenin bölgede sahip olduğu askeri güçler ise büyük bir öneme sahip olacak.

İşte her iki ülkenin bölgede bulundurduğu askeri güç sayısı:

ABD

Afganistan: 14 bin asker

Kuveyt: 13 bin asker

Katar: 13 bin asker

Bahreyn: 7 bin asker

Irak: 6 bin asker

Birleşik Arap Emirlikleri: 5 bin asker

Ürdün: 3 bin asker

Suudi Arabistan: 3 bin asker

Türkiye: 2 bin 500 asker

Suriye: 800 asker

Umman: 600 asker

İRAN

874 bin askeri personel

Aktif personel sayısı 523 bin

Yedek askeri personel sayısı 350 bin

1658 tank

1315 zırhlı askeri araç

320 kundağı motorlu silahlar

2078 çekili topçular

1474 çoklu roketatar

471 savaş uçağı

137 av önleme uçağı

119 taarruz uçağı

196 nakliye uçağı

123 helikopter

12 taarruz helikopteri

397 deniz savunma ve saldırı aracı

6 fıkrateyn

3 korvet

32 denizaltı

7 mayın gemisi