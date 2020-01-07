taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9636
Euro
6.6666
Altın
1569.7
Borsa
112853.04
Gram Altın
300.129
Bitcoin
47127.09

ABD ve İran’ın Orta Doğu’da sahip olduğu askeri güç

ABD-İran arasındaki gerilim İranlı komutanın öldürülmesinin ardından hızla tırmanmaya devam ederken savaş söylentileri de gitgide yayılıyor. Peki iki ülkenin bölgedeki askeri kuvvetleri ne durumda?

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 10:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
ABD ve İran’ın Orta Doğu’da sahip olduğu askeri güç

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD kuvvetleri tarafından Irak’ta vurularak öldürülmesinin ardından Orta Doğu büyük bir kırılmanın eşiğine geldi.

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran İranlı komutanın ölümünün ardından özellikle İran kanadından yüksek sesle intikam yeminleri edilmeye başlandı.

KARŞILIKLI TEHDİTLER

İran’ın saldırıya misilleme yapılacağına dair açıklamalarının ardından Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdidinde bulundu.

Trump’ın tehdidinin sonrasında ise son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran'ı tehdit etmeyin" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran’ın Orta Doğu’da sahip olduğu askeri güç

İki ülke arasından gitgide tırmanan gerilim, olası bir ABD-İran savaşını da gündeme getirdi. Pentagon 4 Ocak'ta bölgeye ek 3 bin 500 asker göndereceğini duyurdu.

Olası bir savaş durumunda iki ülkenin bölgede sahip olduğu askeri güçler ise büyük bir öneme sahip olacak.

İşte her iki ülkenin bölgede bulundurduğu askeri güç sayısı:

ABD

Afganistan: 14 bin asker

Kuveyt: 13 bin asker

Katar: 13 bin asker

Bahreyn: 7 bin asker

Irak: 6 bin asker

Birleşik Arap Emirlikleri: 5 bin asker

Ürdün: 3 bin asker

Suudi Arabistan: 3 bin asker

Türkiye: 2 bin 500 asker

Suriye: 800 asker

Umman: 600 asker

İRAN

874 bin askeri personel

Aktif personel sayısı 523 bin

Yedek askeri personel sayısı 350 bin

1658 tank

1315 zırhlı askeri araç

320 kundağı motorlu silahlar

2078 çekili topçular

1474 çoklu roketatar

471 savaş uçağı

137 av önleme uçağı

119 taarruz uçağı

196 nakliye uçağı

123 helikopter

12 taarruz helikopteri

397 deniz savunma ve saldırı aracı

6 fıkrateyn

3 korvet

32 denizaltı

7 mayın gemisi

 

 

 

İlginizi Çekebilir
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız
AK Parti'nin umut sattığını savunan Temel Karamollaoğlu, yerli otomobil projesini yerden yere vurdu.
Polisten vatandaşa darp iddiası
Kayseri'de bir grup polisin, kamyon şoförünü aracından indirip darbettiği iddiası tepki çekti.
ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu
ABD güçlerinin Irak'tan çıkacağı haberini, ABD Savunma Bakanı yalanladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

108
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

332
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

54
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

49
ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

78
Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

70
John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir