ABD ve İran’ın Orta Doğu’da sahip olduğu askeri güç

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD kuvvetleri tarafından Irak’ta vurularak öldürülmesinin ardından Orta Doğu büyük bir kırılmanın eşiğine geldi.
Tüm dünyada geniş yankı uyandıran İranlı komutanın ölümünün ardından özellikle İran kanadından yüksek sesle intikam yeminleri edilmeye başlandı.
KARŞILIKLI TEHDİTLER
İran’ın saldırıya misilleme yapılacağına dair açıklamalarının ardından Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdidinde bulundu.
Trump’ın tehdidinin sonrasında ise son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran'ı tehdit etmeyin" açıklamasında bulundu.
İki ülke arasından gitgide tırmanan gerilim, olası bir ABD-İran savaşını da gündeme getirdi. Pentagon 4 Ocak'ta bölgeye ek 3 bin 500 asker göndereceğini duyurdu.
Olası bir savaş durumunda iki ülkenin bölgede sahip olduğu askeri güçler ise büyük bir öneme sahip olacak.
İşte her iki ülkenin bölgede bulundurduğu askeri güç sayısı:
ABD
Afganistan: 14 bin asker
Kuveyt: 13 bin asker
Katar: 13 bin asker
Bahreyn: 7 bin asker
Irak: 6 bin asker
Birleşik Arap Emirlikleri: 5 bin asker
Ürdün: 3 bin asker
Suudi Arabistan: 3 bin asker
Türkiye: 2 bin 500 asker
Suriye: 800 asker
Umman: 600 asker
İRAN
874 bin askeri personel
Aktif personel sayısı 523 bin
Yedek askeri personel sayısı 350 bin
1658 tank
1315 zırhlı askeri araç
320 kundağı motorlu silahlar
2078 çekili topçular
1474 çoklu roketatar
471 savaş uçağı
137 av önleme uçağı
119 taarruz uçağı
196 nakliye uçağı
123 helikopter
12 taarruz helikopteri
397 deniz savunma ve saldırı aracı
6 fıkrateyn
3 korvet
32 denizaltı
7 mayın gemisi