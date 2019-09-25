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ABD ve S.Arabistan, Pakistan'dan ara buluculuk istedi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Trump ile Veliaht Prens Selman'ın kendisinden İran ile aralarındaki problemler için ara buluculuk yapmasını istediğini belirtti.

AA | 25.09.2019 - 03:34..
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BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, düzenlediği basın toplantısında, Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya liderlerini Keşmir sorunu konusunda uyarmak için New York'a geldiğini belirten Han, ''Nükleer silahlara sahip iki ülkenin karşı karşıya gelmesi söz konusu.'' dedi.

Keşmir'deki endişe verici durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Han, uluslararası topluma sorunun çözümü için harekete geçmesi çağrısı yaptı.

MODİ'Yİ IRKÇILIKLA SUÇLADI

Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ise ''ırkçılıkla'' suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye bir mesaj iletmesini isteyip istemediğine ilişkin soruya ise Han şöyle cevap verdi:

''Trump'tan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile petrol tesislerine yönelik saldırıları konuştum, o da benden İran Cumhurbaşkanı ile konuşmamı istedi, onunla görüşeceğimi biliyordu. Başkan Trump da bana 'Gerginliği azaltabilir miyiz?' diye sordu. Bu mesajı (Ruhani'ye) ilettim. Elimizden geleni deniyoruz ve ara buluculuk yapıyoruz.''

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