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ABD ve YPG/PKK'dan 700 kişiye terör eğitimi

ABD'li danışmanlar, Suriye'de büyük kısmı Arap, 700 kişiyi terör örgütü eğitimi, YPG/PKK'lılar ise ideolojik eğitim verdi.

AA | 03.09.2019 - 13:20..
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ABD ve YPG/PKK'dan 700 kişiye terör eğitimi

ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle yardım etmeye başladığı YPG/PKK'ya lojistik ve eğitim desteğini sürdürüyor.

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

YPG/PKK, Suriye'nin üçte birinde işgalini sürdürüyor.

ABD'NİN DESTEĞİYLE 700 TERÖRİST EĞİTİLDİ

Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal eden YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle son birkaç ayda 700 teröristi eğitti. Daha önce Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad'da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı.

ABD ve YPG/PKK'dan 700 kişiye terör eğitimi

İDEOLOJİK EĞİTİMİ YPG/PKK, ASKERİ EĞİTİMİ ABD VERDİ

Haseke iline bağlı Şeddadi beldesi, Rakka il merkezinin kuzeyi ve Tabka’da ABD'li askeri danışmanların eğittiği yaklaşık 700 terörist, YPG/PKK saflarına katıldı. Büyük kısmı Arap kökenli bu kişilere ideolojik eğitimi ise YPG/PKK verdi.

Söz konusu eğitimde iç güvenlik, el yapımı patlayıcı tespit ve imha eğitimi, kontra-terör konularında danışmanlık veriliyor.

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