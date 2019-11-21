ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan iki Türk personeli, Cadılar Bayramı kutlamalarında İslam dini ile alay ettikleri videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alınmışlardı.

İfadeleri alınan iki zanlı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

ABD Büyükelçiliği’nden, söz konusu videoya ilişkin açıklama yapıldı.

"BİZİM GÖRÜŞLERİMİZİ TEMSİL ETMİYOR"

C.G. ve C.Y. adlı şahısların, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki çalışanımızın, hakaret ve saygısız unsurlar içerdiği gerekçesiyle eleştirilen kişisel bir sosyal medya paylaşımında yer aldıklarına ilişkin haberlerin farkındayız. Çalışanlarımızın, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir."

İslam diniyle dalga geçen iki Türk -VİDEO