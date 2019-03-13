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ABD yeni nükleer silah başlıkları üretiyor

ABD Enerji Bakanlığının 2020 mali yılı bütçesinde, geçen yıl geliştirilen 'düşük tesirli W76-2 nükleer savaş başlığı' üretiminin mali yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 06:31..
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ABD yeni nükleer silah başlıkları üretiyor

Beyaz Saray'ın yayımladığı "Daha İyi Bir Amerika İçin Bütçe" başlıklı bakanlıkların bütçe özetleri raporunda, geçen yıl Nükleer Durum İnceleme Belgesi'ndeki düşük tesirli nükleer savaş başlıklarının üretilmesine ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

"SINIRLI VE ESNEK BİR NÜKLEER CAYDIRICILIK"

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bütçede "daha sınırlı ve esnek bir nükleer caydırıcılığı" desteklemek üzere kaynak ayırdığına vurgu yapılan raporda, "Bütçe, modern, güçlü, güvenli ve etkili olması için nükleer silah stokuna yönelik yatırımı artırıyor. Özellikle, bu bütçe W76-2 savaş başlıklarının geliştirme ve üretimini tamamlıyor" ifadesi yer aldı.

ABD yeni nükleer silah başlıkları üretiyor

Yüksek tesirli nükleer silahların modernizasyonuna ilişkin de "B61-1" ve "W88" savaş başlıklarının üretimine başlanacağı ve "W80-4" ile "W87-1" nükleer savaş başlıklarının geliştirilmesine devam edildiği aktarıldı.

2020 mali yılı bütçesinde ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı için 16,5 milyar dolar bütçe belirlenirken, bunun 8 milyar doları ABD nükleer silah kapasitesinin modernizasyonuna ayrıldı.

ABD yeni nükleer silah başlıkları üretiyor

Nükleer başlıklar için kullanılan B-2 bombardıman uçağı

ÜRETİMİ BU YIL BAŞLAMIŞTI

Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı, "W76-2" düşük tesirli nükleer savaş başlığı üretimine bu yıl ocak ayında başlamıştı.

Pentagon'un 2019 mali yılı bütçesinde bu silahların geliştirilmesi için 22,6 milyon dolar ayırırken 5 yıl içerisinde de bu silahlar için toplam 48,5 milyon dolar harcanmasını öngörüyordu.

"KÜÇÜK HİROŞİMA" ETKİSİ YARATACAK

Texas'ın Pantax Nükleer Santrallerinde üretimine başlanan "W76-2" savaş başlıklarının İkinci Dünya Savaşında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombalarından küçük olacağı ifade ediliyor.

Denizaltılardan fırlatılan balistik füzelere takılacak bu savaş başlıklarının nükleer tesirinin düşük olmasından dolayı Nükleer Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Anlaşmasının "stratejik silahlar" tanımının kapsamına girmediği belirtiliyor.

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