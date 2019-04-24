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ABD yine sözde barış planı yaptı

Orta Doğu'da İsrail çıkarlarından başka hiçbir görüşü savunmayan ABD, Ramazan ayının geçmesiyle yeni planı açıklayacağını duyurdu.

AA | 24.04.2019 - 07:19..
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ABD yine sözde barış planı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, Amerika'nın uzun süredir beklenen Orta Doğu barış planını ramazandan sonra açıklayacağını bildirdi.

Kushner, New York'ta Time dergisinin düzenlediği "Time100" etkinliğinde yapılan mülakatta, ABD-İsrail ilişkileri, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSRAİL'DEKİ SEÇİMLER YÜZÜNDEN ERTELENDİ

Orta Doğu barış planının normalde 2019 başında sunulacağını ancak İsrail'de erken seçim kararı alınmasının ardından bunun ertelendiğini belirten Kushner, ramazan ayının bitmesinden sonra planın açıklanmasının planlandığını söyledi.

ABD yine sözde barış planı yaptı

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME YORUM YOK

Rapor hakkında detaylı bilgileri paylaşmaktan kaçınan Kushner, planda Filistin ve İsrail arasında iki devletli bir çözümün desteklenip desteklenmeyeceğine dair de yorum yapmadı.

KAŞIKÇI CİNAYETİNE İLİŞKİN İSTİHBARAT HAKKINDA KONUŞMADI

ABD istihbaratının gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Bin Selman'ın (MBS) verdiği sonucuna ulaştığına dair haberlerin anımsatılması üzerine Kushner, "İstihbarat bulgularına ilişkin bir yorumda bulunmayacağım." dedi.

ABD yine sözde barış planı yaptı

Cinayetten sonraki süreç hakkında MBS'ye herhangi bir tavsiyede bulunup bulunmadığına dair soruya Kushner, "Ona mümkün olduğunca şeffaf olmalarını tavsiye ettim. Olanların hesabının sorulacağından emin olmamız gerekiyordu. Kaşıkçı olayı kesinlikle bir trajediydi, kesinlikle korkunçtu." diye konuştu.

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