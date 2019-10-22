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ABD: YPG geri çekildi

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "YPG geri çekildik dedi", bilgisini paylaştı.

REUTERS | 22.10.2019 - 19:13..
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ABD: YPG geri çekildi

5 gün önce ABD heyeti ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Türkiye, YPG'li teröristlerin bölgeden çekilmesi için 120 saat mühlet vermişti.

Teröristlere çekilmesi için verilen süre, 3 saatin altına düştü. Türkiye ise; teröristlerin çekilmemesi üzerine tekrardan harekata kaldıkları yerden devam edeceğini söylemişti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili Reuters'a, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin "güvenli bölgeyi" terk ettiğini açıkladı.

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara TSi ile 22:00'de bitiyor.

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