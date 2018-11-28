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ABD, YPG için kurulan gözlem noktalarını savundu

DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sen Ryan, Türkiye sınırı boyunca kurulan gözlem noktalarının Türkiye'yi DEAŞ'tan korumak için yapıldığını belirtti.

AA | 28.11.2018 - 01:30..
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ABD, YPG için kurulan gözlem noktalarını savundu

Albay Ryan, video konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak, Irak ve Suriye'de devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albay Ryan, Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te yürüttüğü ortak devriyelerin, terör örgütlerinin bu bölgeye girmesini engellediğini ve bölgenin iyileşmesine katkı sağladığını kaydetti.

ABD, YPG için kurulan gözlem noktalarını savundu

"TÜRKİYE'Yİ DEAŞ UNSURLARINDAN KORUYACAK"

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğu sınırına gözlem noktaları kuracağını hatırlatan Ryan, şunları söyledi:

"ABD kuvvetleri, Orta Fırat Vadisi'nden kuzeye, Türkiye'ye kaçacak olan DEAŞ militanlarının kaçış yollarını kapatmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunda gözlem noktaları kuruyor. Bu gözlem noktaları aynı zamanda daha fazla şeffaflık ve Türkiye'nin DEAŞ unsurlarından daha da iyi korunmasını sağlayacak."

ABD, YPG için kurulan gözlem noktalarını savundu

"TÜRKİYE'Yİ BİLGİLENDİRDİK"

AA muhabirinin, "ABD'nin, bu gözlem noktaları konusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya danışıp danışmadığına" ilişkin sorusuna Ryan, "Hayır, bu operasyonlara ilişkin (ABD) Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon kurduk ve Türkiye'yi bilgilendirdik çünkü bunlar Türkiye sınırında olacak." yanıtını verdi.

Ryan, sınır bölgesinde kaç gözlem noktası kuracakları konusundaki soru üzerine, şu anda sadece bazı noktaları tespit ettiklerini, henüz herhangi bir gözlem noktası kurmadıklarını ifade etti.

ABD, YPG için kurulan gözlem noktalarını savundu

"YPG'Yİ DEĞİL, SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNU KORUYACAK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gözlem noktaları konusundaki tepkisi hatırlatılarak bu gözlem noktalarıyla YPG'nin korunmasının da hedeflenip hedeflenmediğine ilişkin soruya ise Ryan, "Bu, Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinin güvenliğini sağlamaya yöneliktir ve Türkiye'nin kaygılarını da dikkate alır. Dolayısıyla bu önemlidir. Onlar hem NATO ortağı hem de Koalisyon ortağıdır." cevabını verdi.

Albay Ryan, Türkiye'nin bu konuda onayının alınıp alınmadığına ilişkin soru üzerine "Türkiye bu konuda tamamen bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

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