ABD'den YPG'li kadın teröristleri eğitmek için askeri akademi

Amerika fonladığı YPG için yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor .

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi eğitmek için tüm imkanlarını seferber eden ABD, yeni bir projeye imza attı.

KADINLARDAN OLUŞAN ASKERİ AKADEMİ

Barış Pınarı Harekatı sırasında, Türkiye'den büyük bir darbe yiyen terör örgütü YPG, ölen kişilerin yerini doldurmak için ABD'den yardım alıyor.

ABD, kadın erkek fark etmez bize savaşçı lazım diyerek sadece kadınlardan oluşan bir askeri akademi kurdu.

ABD YPG'li kadın teröristleri eğitmek için askeri akademi açtı İZLE

ABD SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutladı.

Albay Caggins, Amerika'nın Sesi (VOA) televizyonunun YPG/PKK terör örgütünün kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini tamamlamasına ilişkin paylaştığı görüntüleri, terör örgütü PKK'nın "Aslan aslandır, ha dişi ha erkek" sloganıyla paylaştı.

Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, "Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın." ifadelerini kullandı.