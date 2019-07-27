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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın duvarına fon onayı verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için Savunma Bakanlığı bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasına onay verdi.

AA | 27.07.2019 - 07:16..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın duvar için Pentagon bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasını engelleyen California eyaletindeki federal hakim tarafından alınan karar, Yüksek Mahkeme'de 4'e karşı 5 oyla bozuldu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Pentagon bütçesinden Trump'ın seçim vaadi olan duvara 2,5 milyar dolar fon aktarılmasını onaylamış oldu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın duvarına fon onayı verdi

TRUMP: BÜYÜK BİR ZAFER

Trump, mahkemenin kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Duvar konusunda büyük bir zafer. ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemenin kararını bozdu ve güney sınırına duvarın inşaatına izin verdi. Sınır güvenliği ve hukukun üstünlüğü için büyük zafer.'' değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın duvarına fon onayı verdi

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