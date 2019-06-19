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ABD'de 1 milyar dolar değerinde kokain yakalandı

Pennsylvania eyaletinde, limana yanaşan bir kargo gemisinde piyasa değeri 1 milyar doları geçen 16,5 tonluk kokain bulundu.

AA | 19.06.2019 - 02:28..
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Pennsylvania Eyaleti Doğu Bölge Mahkemesi Başsavcılığından yapılan açıklamada federal polisin Philadelphia'daki Packer Marine Terminal Limanı'na yanaşan bir kargo gemisindeki 7 konteynırda toplam 16,5 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

EYALETTE YAKALANAN EN YÜKSEK MİKTAR

Açıklamada, ele geçirilen kokainin piyasa değerin 1 miyar doları geçtiği ifade edilirken bunun eyalet tarihinde ele geçirilmiş en yüksek miktar uyuşturucu olduğuna dikkat çekildi.

ABD'de 1 milyar dolar değerinde kokain yakalandı

EN SON BAHAMALAR'DA DEMİRLEDİ

Amerikan medyasında Mediterranean Shipping Company firmasına ait "Gayane" adlı geminin ABD'ye gelmeden önce en son Bahamalar'da demirlediğine işaret edilirken geminin Bahama adalarından önce Şili ve Panama'ya da uğradığı kaydedildi.

Liberya bandıralı geminin, kokaini Bahamalar'dan mı yoksa buradan ayrıldıktan sonra başka bir noktadan mı aldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Geminin Philedelphia'dan sonra Hollanda ve Fransa'ya devam etmeyi planladığı belirtildi.

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