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ABD'de 100 yaşındaki Türk de koronavirüs kurbanı

ABD'de yaşayan en yaşlı Türklerden biri olan 100 yaşındaki Safa Mediha Süleyman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA |
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ABD'de 100 yaşındaki Türk de koronavirüs kurbanı

Türkiye'den 75 yıl önce ABD'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Şikago kentinde yaşayan Safa Mediha Süleyman'ın ölümü, sevenlerini üzdü.

20 NİSAN'DA DEFNEDİLECEK

Şikago merkezli Türk Amerikalı Kültür Derneğinin (TACA) de kurucularından olan Süleyman'ın cenazesinin 20 Nisan'da Şikago'daki Türk mezarlığına defnedileceği bildirildi.

ABD'de 100 yaşındaki Türk de koronavirüs kurbanı

YURT DIŞINDA 320 TÜRK, KORONADAN ÖLDÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında ölen Türk vatandaşların sayısı 320'ye çıkarken, ABD'de 13 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ABD'de 100 yaşındaki Türk de koronavirüs kurbanı

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