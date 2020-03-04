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ABD'de 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı

ABD'de şimdiye kadar sonuçları belli olan Demokratlar'ın ön seçimlerinde, 11 eyaletin 8'inde Biden birinci çıktı. Sanders ise 3 eyalette kazandı.

AA | 04.03.2020 - 09:10..
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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, ön seçimler devam ediyor.

14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan 11 eyaletin 8'inde, Joe Biden kazandı.

8 EYALETTE BIDEN, 3 EYALETTE SANDERS ÖNDE

Ön seçimlerin şu ana kadarki favori ismi Bernie Sanders, 3 eyaleti önde tamamladı.

ABD'de 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre; Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts eyaletlerinde ipi Biden göğüsledi.

Diğer yandan sol eğilimleriyle öne çıkan ve özellikle Amerikalı genç jenerasyondan destek gören Sanders ise, şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerini kazandı.

ABD'de 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı

KRİTİK EYALETLER BEKLENİYOR

Öte yandan, halen devam eden oy sayım sürecinde en fazla delege sayısına sahip Kaliforniya ile Teksas eyaletlerinden gelecek sonuçlar merakla bekleniyor. Benzer şekilde Sanders ile Biden'ın birbirine çok yakın olduğu Maine eyaletinde de henüz kazanan ilan edilemedi.

Sandık çıkış anketlerine göre Kaliforniya'da ve Teksas'ta, Sanders'ın önde olduğu belirtiliyor.

ABD'de 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı

BLOOMBERG İLK KEZ KAZANDI

Diğer yandan, sadece Amerikan Samoası'nda başarı gösteren milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu.

Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise Süper Salı'da ciddi bir varlık gösteremedi.

Toplamda en fazla delege sayısına ulaşan adayın Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağı yarışta, eyaletleri kazanmak kadar delege sayısını artırmak da önemli görülüyor.

ABD'de 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı

TRUMP'IN RAKİBİ BELLİ OLACAK

ABD'de "Süper Salı" olarak nitelendiren bugünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.

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