ABD'de 12 yaşındaki otizm hastası çocuğa saldırdılar

ABD'de 12 yaşındaki otizm hastası çocuğa şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, otizm ve diyabet hastası olan aynı zamanda doğuştan sağ kulağı sağır ve işitme cihazı kullanan 12 yaşındaki çocuğa, okuduğu ortaokulda, diğer çocuklar tarafından yumruk ve tekmelelerle saldırıya maruz kalıyor.

9 YAŞINDAN BERİ BÖYLE OLAYLAR YAŞIYOR

9 yaşından beri diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğrayan çocuk, koluna kesici bir aletle 'kendimi öldürmek istiyorum' yazınca, ailesi çocuklarına destek olunması ve diğer çocukların da böyle olaylara maruz kalmaması için sosyal medya üzerinden yardım istedi.

ABD'de otizm hastası 12 yaşındaki çocuğa okul arkadaşları şiddet uyguladı VİDEO