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ABD'de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5 kişiyi öldürdü

Aile içi katliam yapan çocuk, tutuklanarak ıslahevine konuldu.

İHA | 03.09.2019 - 14:51..
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ABD'nin Alabama eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuk; babasını, üvey annesini ve 3 kardeşini silahla vurdu. Limestone Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Elkmont kasabasında dün meydana gelen olayda 5 kişinin öldüğü belirtildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2'Sİ HASTANEDE ÖLDÜ

Bir yetişkin ile 2 gencin olay yerinde öldüğü, yaralı olan bir yetişkin ile bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

SALDIRININ ARDINDAN POLİSİ ARADI

Polis sözcüsü Stephen Young, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuğun saldırıyı gerçekleştirdikten sonra polisi aradığı ve ihbarda bulunduğunu ifade etti. Young, çocuğun ilk ifadesinde evin alt katındayken üst katta silah sesleri duyduğuna ilişkin polislere bilgi verdiğini söyledi. Çocuğun olaydan birkaç saat sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi.

14 yaşındaki çocuk, tutuklanarak ıslahevine konuldu.

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