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ABD'de 16 asker, insan kaçakçılığından tutuklandı

ABD ordusunda görevli 16 denizci, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle tutuklandı.

AA | 26.07.2019 - 04:32..
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Yapıla açıklamada, "Denizciler, 1. Deniz Bölüğü'ne atandılar ve Kaliforniya Camp Pendleton'daki bir tabur formasyonunda tutuklandılar" ifadeleri yer aldı.

ABD'de 16 asker, insan kaçakçılığından tutuklandı

8 ASKERE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLAMASI

Açıklamada ayrıca 8 denizcinin daha, tutuklamaların dışında, uyuşturucu suçlarına karıştığı iddiasıyla sorgulandığı belirtildi.

Diğer yandan tutuklamaların, Deniz Kriminal Soruşturma Servisi'nin (NCIS) yardımıyla gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Bu gelişme, ABD'li iki denizcinin üç düzensiz Meksikalı göçmeni Kaliforniya üzerinden ABD'ye soktuğu gerekçesiyle 3 Temmuz'da tutuklanmasının ardından geldi.

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