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ABD'de 1710 kişi daha koronadan öldü

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 46 bin 785’e yükseldi.

AA |
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ABD'de 1710 kişi daha koronadan öldü

Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla, 842 bin 624'e çıktı.

ÖLÜ SAYISI 47 BİNE YAKLAŞTI

Salgında ölenlerin sayısı ise 1710 artarak, 46 bin 785’e ulaştı.

ABD'yi 213 bin 24 vakayla İspanya, 187 bin 327 vakayla İtalya ve 157 bin 135 vakayla Fransa takip ediyor.

ABD'de 1710 kişi daha koronadan öldü

NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde ise New York, 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York’u 95 bin 914 vakayla New Jersey ve 42 bin 944 vakayla Massachusetts izliyor.

4.5 MİLYONA YAKIN TEST YAPILDI

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 482 bin 434 kişiye koronavirüs testi yapıldı, 76 bin 614 hasta iyileşti.

Ülke genelinde 121 bin 739 kişinin de hastanelerde koronavirüs tedavisi sürüyor.

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