ABD'de 1915 yalanının kabul edilmesinde Kardashian etkisi

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler gerildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmelerin ardından gerilim azaldı ve iki ülke Suriye'nin geleceği konusunda mutabakata vardı.

Bu mutabakat kapsamında, Türkiye'ye uygulanan ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı.

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri yeniden geren karar ise; ABD Temsilciler Heyeti'nde alındı.

TÜRKİYE ALEYHİNDEKİ 2 KARAR

Türkiye'ye bazı yaptırımların getirilmesini öngören yasa tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırımı iddialarını da resmen tanıdı.

SENATÖRLERLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

1915 yalanının Amerika tarafından resmen tanınmasında, Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian'ın da etkisi oldukça büyük.

Temsilciler Meclisi'nde tasarının kabul edilmesi için büyük gayret gösteren Kardashian, Senatörler ile tek tek görüşmeler yaptı ve bunun sonucunu aldı.

ERMENİLERİN GİZLİ SİLAHI

Kim Kardashian'ın bu çalışmalarını ABD'li Senatör Jackie Speier de yazdı.

Speier, "Ermenistan'ın gizli silahı ne mi? Kim Kardashian" dedi.

Kardashian, dünya üzerinde poposunun büyüklüğü nedeniyle oldukça büyük bir üne sahip bir isim.

FOTOĞRAF: Kim Kardashian, poposuna makyaj yaptırırken...