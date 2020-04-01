ABD'de 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testi

ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) yapılan açıklamada, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitinin onaylandığı bildirildi.

SADECE SAĞLIK YETKİLİLERİ YAPACAK

Açıklamada, söz konusu testin sadece sağlık yetkilileri tarafından yapılabileceği belirtildi.

Bodysphere'den yapılan açıklamada da şirketin, testleri salgının en yoğun görüldüğü bölgelere göndermek için federal ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde olduğu vurgulandı.