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ABD'de 2. el konut satışları 7 aydır ilk kez arttı

ABD’de ikinci el konut satışları, ekimde yüzde 1,4 artarak, 6 ay süren düşüş eğilimini sonlandırdı.

AA | 22.11.2018 - 08:46..
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  2. Emlak

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artışla 5 milyon 220 bin oldu. Son 7 ayın, ilk yükselişini kaydeden satışlara ilişkin beklenti, 5 milyon 210 bin düzeyindeydi.

ABD'de 2. el konut satışları 7 aydır ilk kez arttı

YÜZDE 5,1'LİK DÜŞÜŞ

Nisan-eylül aralığında düşüş eğiliminde olan satışlar, ekimde, aylık artışa karşılık önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 geride kaldı.

ABD'de 2. el konut satışları 7 aydır ilk kez arttı

İKİNCİ EL KONUT FİYAT YÜKSELİŞİ 80. AYA TAŞINDI

Raporda, ikinci el konut fiyatlarının ise ekimde yıllık yüzde 3,8 artarak 255 bin 400 dolara çıktığı kaydedildi. Ülkede ikinci el konut fiyatları yükselişini böylece 80. aya taşımış oldu.

Analistler, ABD konut sektörünün bu yıl yükselen faiz hadlerinin talebi, artan girdi ve emek maliyetinin ise arzı sınırlaması nedeniyle zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

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