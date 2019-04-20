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ABD'de 2 kız çocuğu 9 kişilik cinayet planıyla gözaltında

Florida eyaletinde 14 yaşındaki iki kız çocuğu, dokuz kişiyi öldürmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 22:59..
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Avon Park Ortaokulu'nun öğrencisi olan zanlıların, bir öğretmenlerinin cinayet planlarının detaylarının yer aldığı bir dosyayı bulmasının ardından gözaltına alındıkları belirtildi.

Sekiz sayfalık notlarda, kız çocuklarının nasıl silah bulacaklarını ve cesetlerden nasıl kurtulacaklarını planladıkları kaydedildi.

ABD'de 2 kız çocuğu 9 kişilik cinayet planıyla gözaltında

9 CİNAYET, 3 ADAM KAÇIRMA PLANI

Zanlıların mahkeye çıkartılmak üzere gözaltında tutuldukları ve dokuz cinayet planlama ve üç adam kaçırma için komplo suçlamasıyla karşılaşacakları bildirildi.

Dosyayı bulan öğretmenin, kız çocuklarının "kaygıyla" dosyayı aradıklarını ve birinin diğerine "Beni çağırırlarsa ya da dosyayı bulmuşlarsa, sadece bir şaka olduğunu iddia edeceğim" dediğini iddia ettiği vurgulandı.

Öğretmenin daha sonra üzerinde "Mahrem bilgi", "Açmayın" ve "11/9 Projesi" yazılı etiketler yer alan dosyayı bulduğu belirtildi.

ABD'de 2 kız çocuğu 9 kişilik cinayet planıyla gözaltında

İSİM LİSTESİ VE CİNAYET PLANLARI

NBC televizyonunun haberine göre, dosyanın içinde bir isim listesi ve cinayetlerin nasıl işleneceğini anlatan detaylar bulundu.

Belgelerde, ateşli silahlar edinmek ve kurbanlarının cesetlerini yakıp, gömmekten bahsedildiği söyleniyor.

Planlarda "TIRNAK YOK" ve "Kıyafetleri giydiğimiz andan itibaren saç görünmeyecek" gibi ifadeler eyer alıyor.

Polis yetkilisi Scott Dressel "Şaka olduğunu düşünmeleri önemli değil. Böyle bir şeyin şakası olmaz. İnsanları öldürmek konusunda şaka yapılmaz." dedi.

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