taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9661
Euro
6.6705
Altın
1270.92
Borsa
94179.37
Gram Altın
243.737

ABD'de 2019 İslamofobi raporu

Ülkedeki Müslüman karşıtlığının, kişilerin sahip olduğu dini inançlardan dolayı değil, siyasi kaynaklı olduğu sonucuna varıldığına yer verildi.

AA | 03.05.2019 - 02:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD'de 2019 İslamofobi raporu

Washington DC merkezli Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU), "Amerikan Müslüman Anketi 2019: İslamofobinin Tahmini ve Önlenmesi" başlıklı 27 sayfalık bir rapor yayımladı.

Raporda, bir Müslümanı şahsen tanıyan bir Amerikalının tanımayana kıyasla Müslümanlara karşı olumlu bir düşünceye sahip olma ihtimalinin iki katından fazla olduğu kaydedildi.

ABD'de 2019 İslamofobi raporu

EN ÇOK DİNİ AYRIMCILIK GÖRENLER MÜSLÜMANLAR

Hiçbir Müslüman tanımayan Amerikalıların sadece yüzde 21'inin Müslümanlar hakkında olumlu görüş bildirdiği belirtilen raporda, bu oranın herhangi bir Müslüman tanıyanlar arasında yüzde 47, yakın bir Müslüman arkadaşı olanlar arasında ise yaklaşık yüzde 57'ye çıktığı ifade edildi.

Raporda, Müslümanların dini ayrımcılık gören muhtemel en yüksek grup olarak kaldığına işaret edilerek, ISPU'nun İslamofobi Endeksinin 2018'de yüzde 24'ten 2019'da yüzde 28'e yükseldiğine dikkat çekildi.

ABD'de 2019 İslamofobi raporu

"MÜSLÜMAN KARŞITI DUYGULAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR"

Rapora göre, Amerika'daki inanç toplulukları arasında, Müslüman aleyhtarı düşünce konusunda Yahudi toplumu yüzde 18 ile en düşük dini grup çıkarken, beyaz evanjelikler ise yüzde 35 ile en yüksek dini grup çıktı.

ISPU Araştırma Direktörü Dalia Mogahed, rapordaki verilerin, insanların inançlarının onları İslamofobik yapmadığını gösterdiğini belirterek, "Amerika'daki çoğulculuğu geliştirmek isteyenler için bu iyi bir şey. Politik ideoloji dini inançlardan daha kolay şekil verilebilir olduğu için bu Müslüman karşıtı duyguların değiştirilebileceği anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de 2019 İslamofobi raporu

"DAHA AZ BAĞNAZ OLMAK İÇİN MÜSLÜMAN ARKADAŞINIZ OLSUN"

Mogahed, Müslüman karşıtı nefretle mücadelede somut çözümler olduğunu vurgulayarak, "Sonuç oldukça açık, genel olarak daha az bağnaz olmak için Müslüman arkadaşlar edinin, İslam hakkında öğrenin." önerisinde bulundu.

Raporda ayrıca, siyahiler, Yahudiler ve LGBTQ toplumu hakkında olumlu görüş belirten Amerikalıların, İslamofobi Endeksi'nde en az 10 puan daha düşük çıkma eğiliminde oldukları tespit edildi.

Mogahed, geçen hafta San Diego'da sinagoga saldıran kişinin aynı zamanda bir camiyi kundakladığını da hatırlatarak, "Bu, İslamofobiyi teşvik eden atmosferin, aynı zamanda antisemitizm ve siyahi karşıtı ırkçılığı da teşvik ettiğini vurgulamaktadır." yorumunu yaptı.

ABD'de 2019 İslamofobi raporu

"İKİ MÜSLÜMAN KADININ KONGRE'DE OLMASI, İYİMSERLİĞİ ARTIRDI"

Raporda, ülkedeki ayrımcılıklara rağmen ankete katılan Müslümanların yüzde 33'ünün, ABD Başkanı Donald Trump'ın performansından muhtemelen en az memnun olan topluluk olmasına rağmen Amerikanın gidişatı hakkında diğer dini gruplara göre daha fazla iyimser oldukları bildirildi.

ABD'de 2019 İslamofobi raporu

Somali kökenli İlhan Omar ve Filistin kökenli Rashida Tlaib

Mogahed, "Anket iki Müslüman kadının Kongre'ye seçilmesinden hemen sonra yapıldı ve sanırım bu tarihi olay, Trump'ın performansını onaylamama ihtimali en yüksek olsa bile Müslümanlar arasındaki iyimserlik duygusunu artırdı." ifadelerini kullandı.

ABD'de 2019 İslamofobi raporu

Dört yıldır bu araştırmayı yaptıklarını hatırlatan Mogahed, Müslümanların yüzde 63'ünün ülkenin gidişatı yönünden memnun olduklarını söyledikleri ISPU 2016 anketine kıyasla, bu yılki yüzde 33 iyimserlik oranının sert bir düşüş olduğuna dikkati çekti.

Ocak ayı boyunca uygulanan ankete 804 Müslüman ve 360 Yahudi de dahil olmak üzere 2 bin 376 Amerikalının katıldığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

3
Antalya'da gençlerden denizde ölümcül oyun

Antalya'da gençlerden denizde ölümcül oyun

12
FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

5
Venezuela'da muhalif lider hakkında yakalama kararı

Venezuela'da muhalif lider hakkında yakalama kararı

5
Malatya’da hastanede silahlı çatışma

Malatya’da hastanede silahlı çatışma

6
Eski eşini darp eden şahsı mahalleli dövdü

Eski eşini darp eden şahsı mahalleli dövdü

0
Genç güreşçi, şampiyon babasının izinde

Genç güreşçi, şampiyon babasının izinde

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir