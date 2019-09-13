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ABD'de 22 yıl önce kaybolan adamın cesedi bulundu

Florida'da 1997 yılında kaybolan William Moldt'un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra uydudan bir görüntüyle ulaşıldı.

Haber Merkezi | 13.09.2019 - 14:49..
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Bundan yaklaşık 22 yıl önce Lantana kasabasında bir eğlence kulübüne arabasıyla giden William Moldt'un dönüş yolunda kaybolduğu belirlenmişti.

SORUŞTURMA DURDURULMUŞTU

Açılan soruşturma genç adamın nerede olduğunun bulunamaması üzerine durdurulmuştu.

UZAY GÖRÜNTÜLERİNDEN DURUMU FARK ETTİLER

Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, seneler sonra Google Earth'ü incelerken bir görüntüye ulaştı. Bu kişi, bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti.

ABD'de 22 yıl önce kaybolan adamın cesedi bulundu

KEMİK KALINTILARININ MOLDT'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Durum hemen yeni arazi sahibine iletildi. Bölgede arama yapan polis ekipleri, kemik kalıntılarına ulaştı. Kemik kalıntılarının ise Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

TAM BİLGİYE ULAŞILAMIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan polis, "arabanın 2007 yılından beri Google Earth'teki uydu görüntülerinde açık bir şekilde yer aldığını ancak bu zamana kadar kimsenin fark etmediği" belirtti. Ayrıca polis, Moldt'ın arabasının kontrolünü kaybettiğini ve göle uçtuğunu düşündüklerini de açıkladı.

Polis sözcüsü Therese Barbera ise yıllar önce ne olduğuna dair tam olarak bir bilgiye ulaşamayacaklarını vurguladı.

ABD'de 22 yıl önce kaybolan adamın cesedi bulundu

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