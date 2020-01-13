ABD'de, 3 hafta boyunca karların içinde mahsur kaldı

ABD'nin Alaska eyaletinin Susitna Vadisi'nde acil durum görevlileri, 3 hafta karların içinde mahsur kalan Tyson Steele isimli adamı kurtardı.
YAŞADIĞI DAĞ KABİNİ YANDI
Başına gelenleri anlatan Tyson Steele, eylül ayından beridir yalnız yaşadığı ıssız bir dağ kabininde 17 Aralık gecesi alevler içinde uyandığını belirtti. Yatağının üstündeki eşyaları alıp hızlıca kendini dışarı atan adam, yaşadığı kabinin yanıp küle döndüğünü ve karların ortasında kaldığını gördü.
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3 HAFTA ÇADIRDA YAŞADI
Steele, yangından arda kalan konserve yiyeceklerle bir çadırın içinde 3 hafta süre ile hayatını sürdürmeyi başardı. Kendisinden uzun süre haber alamayan bir arkadaşının başvurusu üzerine Alaska Eyalet Kurtarma görevlileri, helikopterle bölgeye hareket etti.
Görevliler, yere ‘SOS’ yazan Tyson Steele’i helikoptere alarak kurtardı.