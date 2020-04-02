ABD'de 4 bin 475 kişi koronavirüs nedeniyle öldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını ABD'de etkisini artırmayı sürdürüyor.

SON 24 SAATTE 884 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte ülkede koronavirüs nedeniyle ülkede 884 kişi daha hayatını kaybetti.

ABD'DE BİR GÜNDE EN YÜKSEK ÖLÜM YAŞANDI

Bu sayı ABD'de en yüksek koronavirüs kaynaklı günlük ölüm olarak kayda geçerken ülkede şimdiye dek koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 475'e yükseldi.

VAKA SAYISI 213 BİN 372'E YÜKSELDİ

Diğer yandan ülkedeki vakalar da 25 bin 200'lük bir artış göstererek 213 bin 372'ye yükseldi.

BİR GÜNDE YAŞANAN EN YÜKSEK ÖLÜM 969 KİŞİ İLE İTALYA'DA

Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı İtalya'da 27 Mart günü 969 olarak kaydedilmişti.