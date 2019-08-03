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ABD'de 4 milyon dolarlık kaçak sigara ele geçirildi

New York’un Nassau ilçesinde Pakistan asıllı 58 yaşındaki baba Ali Asghar ve 2 oğlu sigara kaçakçılığı yapmaktan tutuklandı.

İHA | 03.08.2019 - 09:12..
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ABD'de kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

SAHTE SİGARA KAÇAKÇILIĞI YAPILDI

New York'ta Pakistan asıllı 58 yaşındaki baba Ali Asghar, 2 oğlu 35 yaşındaki Ali Moosa ve 33 yaşındaki Ali Zar, elektronik ve sahte sigara kaçakçılığından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD'de 4 milyon dolarlık kaçak sigara ele geçirildi

7 AYDIR TAKİP EDİLİYORDU

Nassau Polis Komiseri Patrick Ryder, sosyal medyada reklam yaptıklarını belirterek kaçakçıların Ocak ayında New York JFK Kennedy Uluslararası Havaalanı'nda ülkeye girişinden haberdar olduklarını ve 7 aydır takip ettiklerini açıkladı.

4 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Ryder, zanlıların yaklaşık 4 milyon dolarlık satış gerçekleştiklerini, sahte ürünleri Meadow, Levittown, Bellerose ve Commack'deki şüphelilerin sahip olduğu dükkanlarda satıldığını belirtti.

ABD'de 4 milyon dolarlık kaçak sigara ele geçirildi

140 BİN DOLAR NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler ayrıca Ryder, Long Island'da beş sigara satış mağazası ve 2 evde yapılan aramada 140 bin dolar nakit para ele geçirildiğini, sahte elektronik sigaraların internet üzerinden satışının yapıldığını vurguladı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Müdürü Frank Russo, Çin'den ülkeye sokulan kaçak elektronik sigaraların Ali Asghar'a ait olduğunun belirlendiğini, ele geçirilen kaçak elektronik sigaraların insan sağlığına zararlarının test edildiğini açıkladı.

ABD'de 4 milyon dolarlık kaçak sigara ele geçirildi

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