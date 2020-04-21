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ABD'de 5 yaşındaki kız çocuğu koronavirüsten öldü

Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde, anne ile babası polis memuru ve itfaiyeci olan 5 yaşındaki bir kız çocuğu, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

REUTERS |
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ABD'de 5 yaşındaki kız çocuğu koronavirüsten öldü

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde ebeveynleri polis memuru ve itfaiyeci olan 5 yaşındaki Skylar Herbert isimli bir kız çocuğu, koronavirüse yakalanmasının ardından solunum cihazına bağlandı.

Herbert, iki hafta boyunca cihaza bağlı kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

EN GENÇ ÖLÜM

Bunun, Michigan eyaletinde meydana gelen koronavirüs kaynaklı en genç ölüm olduğu belirtilirken, Beaumont Health hastanesi yetkilileri, açıklamada bulunarak ölümü doğruladı ve ailesine başsağlığı diledi.

ABD'de 5 yaşındaki kız çocuğu koronavirüsten öldü

Açıklamada, "Bir çocuğun ölümü, her zaman, her koşulda, bir trajedi. Koronavirüsün bir çocuğun canını almasından ötürü derin üzüntü duyuyoruz." denildi.

2 BİN 500 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Son yayınlanan verilere göre ise Michigan eyaletinde toplam olarak 32 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi ve 2 bin 500 hasta hayatını kaybetti.

ABD'de 5 yaşındaki kız çocuğu koronavirüsten öldü

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