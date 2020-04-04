taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati

New York'un Brooklyn bölgesinde yaşayan Mario Salerno adlı ev sahibi, koronavirüs salgını nedeniyle sahip olduğu apartmanların nisan ayı kiralarından vazgeçti.

AA & Ensonhaber |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Mario Salerno, 80 kiracısının nisan ayı kira bedellerini almayarak, salgın yüzünden zor günler geçirenlere biraz olsun destekte bulunmak istediğini belirtti.

BİNALARA BİLDİRİ ASTI: "KİRA ALMAYACAĞIM"

Sahip olduğu 18 apartman binasının panolarına salgına karşı bildiriler asan Salerno, "Hepimizi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı kiralarımdan feragat ediyorum" notuyla kiracılarına sürpriz yaptı.

ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati

"İNSANLARIN SAĞLIĞI DAHA ÖNEMLİ"

Kira gelirinden feragat etmesi kısa sürede hem ulusal hem de sosyal medyada ilgi çeken Salerno, yerel Greepointers gazetesine verdiği röportajda, "Kaybedeceğim gelir önemli değil, şu anda insanların sağlığı daha önemli" ifadesini kullandı.

ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yayılan koronavirüs salgınının en yoğun hissedildiği yer olan New York'ta son verilere göre vaka sayısı 100 bini aşmış, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bine yaklaşmıştı.

İlginizi Çekebilir
İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 15 bine dayandı
İtalya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 766 artarak 14 bin 681'e yükseldi.
Putin: ekonomimiz zor durumda
Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüs nedeniyle ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu söyledi.
Bebeğe, koronavirüse karşı yüz koruma kalkanı
Başkent Bangkok'ta dünyaya gelen bebek, koronavirüse karşı koruma altına alındı.
Fransa, İsveç şirketinin maskelerine el koydu
İsveç merkezli bir sağlık şirketi, İtalya ve İspanya için Çin'den ithal ettikleri milyonlarca maske ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
92
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
166
Teröristler Mardin'de sivilleri hedef aldı
Teröristler Mardin'de sivilleri hedef aldı
27
Yurtta karantinada kalanlara mini konser
Yurtta karantinada kalanlara mini konser
14
Merkez Bankasıi swap ihalelerinde limiti arttırdı
Merkez Bankasıi swap ihalelerinde limiti arttırdı
2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir