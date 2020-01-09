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ABD'de anket: İran ile savaş olur mu

Amerikan halkının yüzde 71'i, ABD'nin bir kaç yıl içinde İran ile savaşa girme olasılığını yüksek buluyor.

AA | 09.01.2020 - 08:37..
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Reuters/Ipos tarafından, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikan halkının yaklaşık dörtte üçü ABD ve İran arasındaki gerilimin savaşa dönüşebileceğini düşünüyor.

10 KİŞİDEN 7'Sİ "İRAN'LA SAVAŞIRIZ" DİYOR

Ankete katılan her 10 Cumhuriyetçi Parti destekçisinden 7'si savaşın muhtemel olduğunu düşünürken, Demokrat Parti destekçilerinin yüzde 77'si de aynı görüşü paylaşıyor.

Amerikan halkının yüzde 17'si ise savaş olasılığına inanmadığını belirtirken, yüzde 5'i savaş ihtimaline ''hiç olası değil'' yanıtını verdi.

ABD'de anket: İran ile savaş olur mu

YÜZDE 53, TRUMP'IN İRAN TUTUMUNU BEĞENMİYOR

Ankete katılanların yüzde 53'ü ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını onaylamıyor.

Her 10 kişiden 4'ü İran'ın ABD için büyük bir tehdit teşkil ettiğini söylerken, yüzde 4'ü ise İran'ı tehdit olarak görmediklerini ifade etti.

Anket, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırısından önce 3-6 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

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