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ABD'de aşırı sıcaklar ölümcül seviyeye çıkıyor

ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna doğru tehlikeli seviyede artacağı uyarısı yapıldı.

AA | 18.07.2019 - 07:29..
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Ulusal Meteoroloji Servisi’nden yapılan açıklamada, Meksika körfezinden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgasının hafta sonuna kadar ülkede etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

ABD'de aşırı sıcaklar ölümcül seviyeye çıkıyor

ÖLÜMCÜL SICAK HAVA DALGASI

Söz konusu sıcak hava dalgasının ölümcül olabileceği uyarısında bulunan yetkililer, sıcakların birçok bölgede 32 santigrat dereceden aşağı düşmeyeceğini hatırlatarak, halkın gerekli önlemleri alması ve etraflarındaki komşu ve yaşlıları da kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'de aşırı sıcaklar ölümcül seviyeye çıkıyor

38 DERECENİN ÜZERİNDE

ABD’nin Kuzeydoğu bölgesindeki Main eyaletinden güneydeki Florida eyaletine uzanan şeritte hafta sonuna kadar ortalama 38.3 santigrat derece sıcakların beklendiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

ABD'de aşırı sıcaklar ölümcül seviyeye çıkıyor

WASHİNGTON'DA 43 DERECEYİ GEÇECEK

Weather Underground direktörü Jeff Masters, Chicago ve Detroit’te cuma günü hissedilecek sıcaklığın 42.8 santigrat, cumartesi de Washington D.C’de 43.3 santigrat dereceyi bulacağını kaydetti.

ABD'de aşırı sıcaklar ölümcül seviyeye çıkıyor

SICAK HAVA REKORLARI KIRILACAK

Teksas ve Oklahoma gibi ABD’nin orta kesimleri de dahil olmak üzere, ülkenin doğu kesiminde 100’den fazla yerleşim yerinde perşembe ve cuma günleri sıcak hava rekorunun kırılacağı öngörüsünde bulunuldu.

ABD'de aşırı sıcaklar ölümcül seviyeye çıkıyor

1995'TE 700 AMERİKALI, SICAKLARDAN ÖLMÜŞTÜ

Temmuz 1995’te, Chicago’da, sıcak hava dalgasının benzeri şekilde 36.1 santigrat derecenin üstüne çıkmasıyla çoğu yaşlı, yoksul ve yalnız yaşayan 700’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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