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ABD’de aşırı yağışlar can aldı: 5 ölü

ABD’de şiddetli yağış sonucu oluşan su taşkınları sebebiyle, 5 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 19.03.2019 - 10:31..
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ABD’nin Missouri ve Mississippi eyaletlerinde yaşanan su taşkınlarından, 10 milyondan fazla insan etkilendi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ 5 KİŞİNİN CANINI ALDI

Missouri eyaletinde şiddetli yağış sonucu oluşan sel suları, birçok kasabayı bastı. Etkisini giderek artıran yağış, Mississippi eyaletinin Great Plains kentinde en az 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Missouri Nehri’nin şiddetli yağmur ve eriyen kar sularıyla yükselmesi sonucu yüzlerce aile, evlerini zorunlu olarak terk etmek zorunda kaldı.

4 EYALETTE OHAL

Iowa Valisi Kim Reynolds, 38 bölgede afet ilanı olduğunu ve batı Hornick kentinde meydana gelen sel felaketinden 150 evin zarar gördüğünü söyledi. Iowa, Nebraska, Mississippi ve Wisconsin eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının da sürdürüldüğü açıklandı.

SU TAŞKINLARI ARTACAK

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde daha fazla rekor seviyede yağışların beklendiği belirtildi. Açıklamada, üç gün daha etkisini sürdürecek yağışların, su taşkınlarını artırabileceği ifade edildi. Yetkililer vatandaşların bu konuda tedbirli olmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

ABD’de aşırı yağışlar can aldı: 5 ölü

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