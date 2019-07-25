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ABD'de bagaj bandına tırmanan çocuk kameraya yansıdı

ABD’deki havalimanında bagajların taşındığı banda tırmanan bir çocuk, panik yarattı. Çocuk bagaj teslim bölümünden, yükleme bölümüne kadar gitti.

DHA | 25.07.2019 - 16:21..
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ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde bulunan Atlanta Uluslararası Havalimanı’na giden Edith Vega adlı kadın, veznede biletlerle ilgili işlem yapmaya başladı.

PLATFORMA TIRMANDI

Bu sırada kadının yanında bulunan 2 yaşındaki oğlu, veznenin arkasına geçti. Adının Lorenzo olduğu öğrenilen çocuk, bagajların taşındığı platforma tırmandı.

ABD'de bagaj bandına tırmanan çocuk kameraya yansıdı

5 DAKİKALIK BAGAJ YOLCULUĞU

Minik Lorenzo, yaklaşık 5 dakikalık bir yolculuğa çıktı. Platformdan inemeyen Lorenzo, bagajlar ile beraber gözden kayboldu.

ABD'de bagaj bandına çıkan çocuk panik yarattı İZLE

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Bagaj yükleme odasına kadar giden 2 yaşındaki çocuğu, havalimanı çalışanları fark edip platformun üzerinden kurtardı. Yerel medyaya konuşan çocuğun annesi Edith Vega, oğlu Lorenzo’yu bilet işlemlerini yapmak için bir anlığına yere bıraktığını, kafasını kaldırdığında çok geç olduğunu söyledi.

2 yaşındaki Lorenzo’nun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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