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ABD'de bebeğin hayatını kurtaran müşteri

Dükkanda çalışan bir görevli, tezgâh üzerinde duran ve yere kafa üstüne düşmek üzere olan bebeği son anda kurtardı.

DHA | 11.12.2019 - 17:07..
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ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Hurricane şehrindeki bir rehin dükkânında,  2 kadının dükkanda silah baktığı ve bu sırada tezgâhta da bir bebek olduğu görülüyor.

KAFA ÜSTÜ DÜŞERKEN YAKALADI

Kadınlar silahları inceleyip, dükkândaki personel kadından bilgi aldığı sırada tezgâh üzerindeki bebek bulunduğu yerden kayıyor. Bebek kafa üstü yere düşmek üzereyken bir başka personel bebeği fark edip son anda yere düşmekten kurtarıyor ve bebeği kadına teslim ediyor.

ABD'de bebeğin hayatını kurtaran müşteri -VİDEO

 

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