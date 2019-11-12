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ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

ABD'nin 44 eyaleti ve Porto Riko'da bulunan binlerce barajın yıkılma riskinin olduğu ve barajların etrafında yaşayan onbinlerce insanın da tehdit altında olduğu ortaya çıktı.

AA | 12.11.2019 - 00:02..
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2 yıl boyunca federal kayıtları ve resmi raporları inceleyen Associated Press (AP), 44 eyalet ve Porto Riko'da toplam bin 688 barajda hasar tespit edildiğine dikkat çekti.

40 YILDA BİNE YAKIN BARAJ ÇÖKTÜ

Stanford Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği Ulusal Baraj Performans Programı'na göre, son 40 yılda ABD'de bine yakın baraj çöktü. Yaşanan su baskınlarında 34 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi de evsiz kaldı.

ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

BARAJLARIN YAŞ ORTALAMASI 50'Yİ GEÇTİ

Haberde ABD genelinde barajların yaş ortalamasının 50'yi geçtiği belirtildi.

ABD'nin 44 eyaletinde ve Porto Riko'da bulunan binlerce barajı inceleyen Assaciated Press muhabirleri, onbinlerce kişinin her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan barajların yakınında oturduğunu tespit etti.

ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

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ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

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