ABD'de bir adam beyninde domuz tenyasıyla 10 yıl yaşadı

CBS 21 televizyonunun haberine göre, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir adam yaklaşık bir yıl önce bir futbol maçı sırasında bayılarak bilincini kaybetti.

Daha sonra şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve sıklıkla bayılma şikayetiyle hastahaneye başvurdu.

BEYNİNDEN 4 SANTİMETRELİK DOMUZ TENYASI ÇIKTI

Muayene sonucunda beyinde yaklaşık dört santimetre uzunluğunda bir oluşuma rastlandı. Yapılan testler bunun bir tümör olamayacağını ortaya koydu. Sonraki analizler bunun bir domuz tenyası olduğunu gösterdi.

DOMUZ BİFTEĞİNDEN GEÇMİŞ OLABİLİR

Yaklaşık on yıl önce Meksika’da iyi pişmemiş domuz bifteği yediğini hatırlayan hasta, parazitin muhtemelen o zaman vücuda girmiş olabileceğini söyledi. Yapılan cerrahi müdahaleden sonra tenya çıkarıldı ve hasta tamamen iyileşti.

Çoğunlukla bağırsaklara yerleşen domuz tenyası bazen beyne de ulaşabiliyor. Bu tür durumlarda ortaya çıkan semptomlar genellikle diğer patalojilere bağlandığından tespit edilmesi çok zor olabiliyor.

ÇİN'DE 12 SANTİMETRELİK TENYA ÇIKARILMIŞTI

Daha önce de Çin’in Jiangxi eyaletinde yaşayan bir kişinin beyninden 12 santimetre uzunluğunda bir tenya çıkarılmıştı. Yapılan analizler tenyanın 30 yıl boyunca beyinde yaşadığını ortaya koymuştu.