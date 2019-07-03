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ABD'de bir baba çocuklarını köpek balığından kurtardı

Florida eyaletinde bir baba, denizde oynayan çocuklarını drone ile görüntülerken onlara doğru yüzen bir köpek balığını fark etti. Babalarının çığlıkları üzerine çocuklar panikle denizden çıktı.

İHA | 03.07.2019 - 17:13..
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ABD'nin Florida eyaletinde profesyonel fotoğrafçı olan Dan Watson eşiyle birlikte drone’la çekim yaparken korkunç bir olay yaşadı.

ÇIĞLIK ATIP ÇOCUKLARI ÇAĞIRDILAR

Watson, drone’la denizde oynayan 3 çocuğunu görüntülediği sırada bir köpek balığının onlara doğru yüzdüğünü fark etti. Baba Watson ve eşinin çığlıkları üzerine çocuklar panikle kıyaya doğru yüzmeye başladı.

ABD'de bir baba çocuklarını köpek balığından kurtardı

"KORKUNÇTU"

Olayın ardından açıklama yapan Dan Watson, “Drone’u uçurduktan kısa bir süre sonra, suyun içinden kendilerine doğru ilerleyen bir gölge gördüm. Çocuklara çok fazla yakındı.” dedi. Anne Sally ise “Eşim bana drone’daki kareyi gösterdi. Çıkın çıkın diye bağırdım. Korkunçtu.” diye konuştu.

ABD'de bir baba çocuklarını köpek balığından kurtardı

Her yıl yüz binlerce turistin geldiği Florida’da köpek balığı saldırılarına sık rastlanıyor.

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