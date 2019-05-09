ABD'de bir evde binden fazla silah ele geçirildi

ABD'nin Koliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde polis, bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda, binden fazla silah ele geçirildi.

Tek bir evden bu kadar fazla silahın çıkması, ABD medyası ve vatandaşlarını da şaşırttı.

ABD'de tek bir evden çıkan silahlar VİDEO

GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ EN BÜYÜK ADAM ÖLDÜRME ORANI

Yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 40'ı ya silahlarının olduğunu ya da silah olan bir evde yaşadıklarını söylüyorlar ve ülkede cinayet ya da kasıtsız adam öldürme oranları gelişmiş ülkeler arasında en yükseği.