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ABD'de bir eyalette 57 yıllık kar topu yasağı kalktı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 1962'den beri geçerli olan kartopu savaşı yasağı, vatandaşların yoğun eleştirileri üzerine kaldırıldı.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 03:24..
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Wausau Emniyet Müdürü Todd Baeten, Today'e yaptığı açıklamada şehirde yaşayanların bu yasağı özellikle 2017'den beri eleştirdiklerini söyledi ve bunun üzerine yasağın kaldırılmasına karar verildiğine işaret etti.

2012'den bu yana belediye avukatı olan Tara Alfonso, göreve geldiğinden beri kimseye kartopu atma meselesi nedeniyle hukuki bir yaptırım uygulanmadığını belirtti.

Belediye Meclisi ise yasağın gelecek ay kaldıralacağını açıkladı.

ABD'de bir eyalette 57 yıllık kar topu yasağı kalktı

POLİSLER VE BELEDİYE BAŞKANI KAR TOPU OYNADI

Wausau Emniyet Müdürlüğü ve Wausau Belediye Başkanı bu ayın başlarında kendilerinin de yer aldığı bir kartopu savaşı videosu yayımlayarak yasağın kaldırılacağı sinyalini vermişti.

Videoda Emniyet Müdürü Yardımcısı Matt Barnes'ın Belediye başkanı Robert Mielke'ye kartopu fırlattığı görülüyor.

Barnes yasağın kalkacağının açıklanmasının ardından "Eğlenceli bir kartopu savaşı eğlenceli bir kartopu savaşıdır ve bu yönetmeliği uyguladığımız bir şey değildir" diye konuştu.

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