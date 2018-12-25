ABD'de bir göçmen çocuk daha gözaltında öldü

Açıklamada, pazartesi günü çocuğun rahatsızlandığı ve babasıyla birlikte ABD’nin New Mexico eyaletindeki Alamogordo’da ilçesinde yer alan bir hastaneye götürüldüğü belirtildi. Doktorların soğuk algınlığı teşhisi koyduğu ve ilaç yazdığı çocuğun, gözaltı merkezine geri gönderildiği belirtildi. Birkaç saat sonra mide bulantısı şikayeti ile tekrar hastaneye kaldırılan çocuğun, kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, çocuğun ölüm nedeninin henüz bilinmediğini ve Guatemala Hükümeti'nin konuyla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.

DAHA ÖNCE BİR KIZ ÇOCUĞU ÖLMÜŞTÜ

Aralık ayı başında 7 yaşındaki Guatemalalı bir kız çocuğu, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin nezaretinde hayatını kaybetmişti.

Ülkelerini yoksulluk ve şiddet olayları nedeniyle terk eden Orta Amerikalı yaklaşık 3 bin göçmen, Meksika sınırındaki Tijuana şehrine ulaşmıştı.