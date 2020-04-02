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ABD'de son 24 saatte 1047 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 1047 artarak, 5 bin 137'ye yükseldi.

AA |
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ABD'de son 24 saatte 1047 kişi daha hayatını kaybetti

Salgının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

CAN KAYBI 5 BİN 137'YE ÇIKTI

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye, ölü sayısı da 1047 artarak 5 bin 137'ye çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 110 bin 574 vakayla İtalya ve 110 bin 238 vakayla İspanya takip ediyor.

ABD'de son 24 saatte 1047 kişi daha hayatını kaybetti

NEW YORK SALGININ MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkisini gösterdiği bölgeler olarak New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde dün 76 bin 49 olan vaka sayısı 7 bin 997 artışla bugün 84 bin 46'ya çıkarken, New York'u 22 bin 225 vakayla New Jersey, 9 bin 907 vakayla California takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 2 bin 220 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 355 ile New Jersey ve 335 ile Michigan eyaletleri izliyor.

ABD'de son 24 saatte 1047 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 1047 kişi daha hayatını kaybetti

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