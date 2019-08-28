ABD'de bir kadın güzellik merkezini soydu

Hayrete düşüren görüntünün adresi ABD'nin Teksas eyaleti...

Genç bir kadın aracıyla bir güzellik merkezinin önüne yanaşıyor. Çevreyi kontrol eden kadın, sonrasında eline aldığı elektrikli testere ile merkezin kapısına geliyor.

Kapıyı testere ile açan kadın, içeride bulunan yaşlanma karşıtı uygulamalarda kullanılan malzemeleri çalıyor.

GENÇ KALMAK İÇİN HIRSIZLIK YAPTI

Rahat tavırları ile dikkat çeken kadın, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi yola koyuluyor.

Elektrikli testere ile güzellik merkezini soydu İZLE

ABD polisi şimdi genç kalmak için hırsızlık yapan bu kadını arıyor...