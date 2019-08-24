ABD'de bir kişi elektronik sigaradan öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde, "elektronik sigara kullanımına bağlı bir solunum hastalığı nedeniyle" hayatını kaybeden hastanın bu şekildeki ilk vaka olduğu açıklandı.

"TANIMLANAMAYACAK BİR HASTALIK"

Illinois salgın hastalıklar kurumundan Doktor Jennifer Layden, "Hasta elektronik sigara içimi sonrası tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle tedavi altına alınmıştı" dedi.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanımına bağlanan gizemli bir akciğer hastalığını inceleme altına almıştı.

193 VAKA BULUNDU

Federal bir sağlık kurumu olan CDC'den yetkililer, 22 eyalette olası 193 vakanın bulunduğunu açıkladı.

CDC yetkilileri, vakaların çoğunun, esrardaki etken THC maddesini sıvı olarak elektronik sigarada içtiklerini de duyurdu.

Vakalar 28 Haziran ve 20 Ağustos tarihleri arasında rapor edildi.

CDC yöneticisi Robert Redfield da ölüm olayı ile ilgili bir açıklama yaparak, "Elektronik sigara kullananlarda görülen akciğer hastalığı salgınında bir kişinin öldüğünü duymaktan üzüntü duyduk." dedi.