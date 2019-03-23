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ABD'de bir kişi, internetten köpekbalığı satmaya çalıştı

New York'un Albany kentinde yaşayan Joshua Seguine, evinde beslediği 7 köpekbalığını internet üzerinden satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı

AA | 23.03.2019 - 04:44..
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New York Başsavcılığından yapılan açıklamada, Albany kentinde yaşayan Seguine'nin, 7 büyük camgöz köpekbalığını evinin bodrum katındaki havuzda beslediği ve bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'de bir kişi, internetten köpekbalığı satmaya çalıştı

BİR KÖPEKBALIĞI 11 BİN 500 DOLAR DEĞERİNDE

Eyalet yasaları gereği camgöz köpekbalıklarının koruma altındaki hayvanlar olduğu anımsatılan açıklamada, bunlara yasal olarak sahip olmanın bedelinin her bir balık için 11 bin 500 dolar civarında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkacak Seguine'nin evinden çıkan köpekbalıklarının ise Coney Island'daki akvaryuma gönderildiği kaydedildi.

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