ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü

ABD’nin Pensilvanya eyaleti Hanover kasabasında bir market zincirinin ortaklarından Joe Fasula'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, kadın müşterilerden birinin gıda ürünlerinin üzerine kasıtlı olarak öksürdüğü görüntüler yer aldı.
KADIN TUTUKLANDI
Çalışanların hızla marketin dışına çıkardığı kadının daha sonra polis tarafından tutuklandığı öğrenildi.
35 BİN DOLARLIK ÜRÜNÜ ÇÖPE ATTI
Market sahibi ise olayın ardından koronavirüs korkusuyla marketindeki 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı.
AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK
Hanover Emniyet Müdürü Albert Walker, akli dengesinin yerinde olup olmadığının netleşmesinin ardından kadın hakkında suç duyurusunda bulunmayı planladıklarını belirtti.
Market sahibi Fasula, kadına koronavirüs testi yapılması gerektiğini belirtti.