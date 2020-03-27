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ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü

ABD'de bir markette müşterinin ürünlerin üzerine öksürmesi üzerine, market sahibi koronavirüs bulaşabileceği korkusuyla ürünlerini çöpe attı.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 05:42..
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ABD’nin Pensilvanya eyaleti Hanover kasabasında bir market zincirinin ortaklarından Joe Fasula'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, kadın müşterilerden birinin gıda ürünlerinin üzerine kasıtlı olarak öksürdüğü görüntüler yer aldı.

KADIN TUTUKLANDI

Çalışanların hızla marketin dışına çıkardığı kadının daha sonra polis tarafından tutuklandığı öğrenildi.

35 BİN DOLARLIK ÜRÜNÜ ÇÖPE ATTI

Market sahibi ise olayın ardından koronavirüs korkusuyla marketindeki 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı.

ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü

 

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK

Hanover Emniyet Müdürü Albert Walker, akli dengesinin yerinde olup olmadığının netleşmesinin ardından kadın hakkında suç duyurusunda bulunmayı planladıklarını belirtti.

Market sahibi Fasula, kadına koronavirüs testi yapılması gerektiğini belirtti.

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