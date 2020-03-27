ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü

Türkiye'de bazı illerde trafik ışıklarındaki kırmızı ışığa 'Evde kal', yeşil ışığa da 'Eve git' yazıları yerleştirildi.

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ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek

ABD, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koydu.