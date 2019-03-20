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ABD'de bir kız bebeği 7 kilo doğdu

ABD'li kadın, 7 kilo ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne, kamyon çarpmış gibi hissettiğini söyledi.

İHA | 20.03.2019 - 11:38..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde, dün 7 kilo ağırlığında ve 58,5 santimetre boyunda bir kız bebeği dünyaya geldi. Kız bebeğe Harper ismi verilirken; ikinci bebeğini dünyaya getiren anne Joy Buckley, kendisine kamyon çarpmış gibi hissettiğini söyledi.

NEW YORK TARİHİNDE BİR İLK

Doğumda tıbbi vakum ve sezaryen tekniği kullanıldığı belirtilirken, Harper’in New York’un tarihinde doğan en büyük bebek olduğu kaydedildi.

ABD'de bir kız bebeği 7 kilo doğdu

DOKTORLAR 'HAMİLE KALMA ŞANSI AZ' DEDİ

Joy Buckley’a doktorların hamile kalma şansının yüzde 15’ten daha az olduğunu söylediği, ancak çiftin 7 yıl sonra, 5 kilo ağırlığında bir oğulları olduğu öğrenildi. Joy Buckley'ın, 2 yıl sonra da ikinci çocuğu olan Harper’i dünyaya getirdiği öğrenildi.

ABD'de bir kız bebeği 7 kilo doğdu

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